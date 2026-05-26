LAMPA – Sternatìa, il borgo del futuro tra arte immersiva, gaming e teatro

STERNATIA - Dal 31 maggio al 2 giugno Sternatia si trasformerà in un laboratorio culturale a cielo aperto con “LAMPA - Sternatìa, il borgo che vorrei”, progetto di rigenerazione culturale che unisce arte immersiva, tecnologie creative, turismo esperienziale e partecipazione della comunità.

L’iniziativa, ospitata nel Chiostro del Comune – Ex Convento dei Domenicani, punta a trasformare il borgo della Grecìa Salentina in una destinazione culturale permanente e innovativa, dove memoria, identità e futuro dialogano attraverso linguaggi contemporanei.

Il progetto è ideato e curato da Gianni Sportelli e Michele Massaro, con la direzione artistica di Massimiliano Siccardi e Raffaela Zizzari. Le attività teatrali e performative sono curate da CRACALIA ETS e Teatro dell’Argine, mentre soggetto attuatore è il Comune di Sternatia.

Per tre giorni il paese diventerà un palcoscenico diffuso con installazioni immersive, urban game interattivi, workshop, concerti, spettacoli teatrali, incontri con artisti e game designer, oltre a percorsi dedicati all’enogastronomia locale con il “Chiostro dei Sapori”.

Tra gli appuntamenti principali della manifestazione figurano la presentazione della ristampa del libro “Racconti greci inediti di Sternatia” di Paolo Stomeo, gli incontri dedicati alla cultura della Grecìa Salentina e gli spettacoli teatrali “Petre” e “Furore”, interpretati da Fabio Zullino.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla gamification e alle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il workshop del primo giugno vedrà la partecipazione del videogame designer Fabio Viola, insieme ai travel creator Trip’n’Roll e Little Travels Big Love, oltre ai creatori dell’app LAMPA.

Il 2 giugno sarà invece protagonista l’arte immersiva, con un panel dedicato ai nuovi linguaggi digitali e alla trasformazione dell’esperienza culturale attraverso installazioni multisensoriali.

Elemento centrale del progetto sarà proprio l’eredità permanente lasciata sul territorio: installazioni immersive, contenuti digitali e l’applicazione interattiva resteranno infatti fruibili anche dopo la conclusione degli eventi inaugurali, con l’obiettivo di rendere Sternatia un punto di riferimento stabile per il turismo culturale innovativo nel Salento.

L’iniziativa rientra nel progetto PNRR Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” dedicato alla rigenerazione dei centri storici.