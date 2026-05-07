Casarano travolgente a Cosenza: 5-1 e accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C
FRANCESCO LOIACONO - Impresa del Casarano, che espugna lo stadio “San Vito-Luigi Marulla” battendo 5-1 il Cosenza e si qualifica al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.
La partita
Il match si apre subito con il vantaggio del Cosenza al 3’ grazie a Mazzocchi, ma il Casarano reagisce e al 44’ trova il pareggio con Leonetti di testa.
Nel secondo tempo la gara cambia completamente volto: al 9’ Versienti segna il 2-1 con un gran sinistro dalla distanza. Al 28’ arriva il tris firmato da Grandolfo su assist di Chiricò, seguito al 32’ dal poker di Cerbone con un pallonetto. In pieno recupero, al 92’, Chiricò chiude i conti con un destro al volo per il definitivo 5-1.
Verso la fase nazionale
Con questa vittoria, il Casarano accede alla fase nazionale dei playoff, dove affronterà un nuovo avversario che sarà definito dal sorteggio nei prossimi giorni.
Le gare si giocheranno con andata prevista per domenica 10 maggio e ritorno mercoledì 13 maggio.