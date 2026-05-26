Ceglie Messapica: il Movimento 5 Stelle – “Uniti si cambia”, Rocco Casalino è il secondo più votato





«A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come era ampiamente prevedibile, considerando che la città è amministrata da una giunta di centrodestra da 16 anni e che quell’area politica è storicamente molto radicata sul territorio.

Ma il dato politico che considero più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10.67%.

Sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario. Ho ottenuto un consenso che ha superato quello di assessori e consiglieri uscenti che negli ultimi cinque anni hanno lavorato sul territorio e che erano fortemente radicati nella comunità locale.

Davanti a me c’è Isabella Vitale, consigliera comunale uscente, che in questi cinque anni ha lavorato tanto sul territorio con presenza, impegno e serietà.

Per questo sono sinceramente felice che sia scattato il seggio per lei. È una persona meritevole e una parte importante del successo ottenuto dalla nostra lista è anche merito del lavoro che ha portato avanti in questi anni».

Rocco Casalino