Mobilità in Puglia, arrivano nuovi servizi digitali per le Ferrovie Appulo Lucane: Tap&Go e app rinnovata

BARI - La Regione Puglia accelera sul fronte della digitalizzazione del trasporto pubblico locale con il lancio di nuovi servizi per la mobilità integrata. A Bari sono stati presentati il sistema “Fal Tap&Go” e la nuova applicazione delle Ferrovie Appulo Lucane, pensati per rendere più semplice e immediato l’accesso ai mezzi.

All’evento è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, che ha sottolineato come l’innovazione tecnologica rappresenti una leva strategica per migliorare efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico.

Il nuovo sistema consente l’acquisto dei biglietti tramite smartphone o carta contactless direttamente in stazione, ai tornelli o a bordo autobus. La nuova app Fal integra invece funzioni di ricerca corse, acquisto titoli di viaggio, gestione abbonamenti e monitoraggio in tempo reale di treni e autobus.

Secondo la Regione, l’obiettivo è rendere la mobilità più intuitiva e accessibile, incentivando l’uso del trasporto pubblico soprattutto tra giovani e turisti, in un’ottica di integrazione tra sistemi e riduzione dell’uso dell’auto privata.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione del trasporto pubblico locale pugliese, che comprende anche il rinnovo dei mezzi e il potenziamento delle infrastrutture digitali.