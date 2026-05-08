Cerignola Est, assalto con esplosivo al casello A14: danni alla cassa pedaggi, indagini in corso

CERIGNOLA - Paura nella notte al casello autostradale di Cerignola Est, lungo l’autostrada A14, dove un assalto con esplosivo ha danneggiato una cassa destinata al pagamento dei pedaggi.

Secondo le prime informazioni, ignoti avrebbero piazzato un ordigno nei pressi della barriera, provocando una violenta deflagrazione che ha causato ingenti danni alla struttura. Le casseforti contenenti il denaro dei pedaggi sarebbero state l’obiettivo del colpo, che tuttavia risulta fallito.

Non si registrano feriti né veicoli coinvolti nell’esplosione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi.

Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’attacco e risalire ai responsabili.