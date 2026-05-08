A Carosino 'Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi' con Gero Grassi



CAROSINO (TA) - Il Comune di Carosino organizza il pubblico Convegno “Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi” che si terrà, alle ore 10.00 di lunedì 11 maggio, presso il Castello D'Ayala Valva, in Piazza Vittorio Emanuele a Carosino. - Il Comune di Carosino organizza il pubblico Convegno “Aldo Moro: dalla Costituzione ad oggi” che si terrà, alle ore 10.00 di lunedì 11 maggio, presso il Castello D'Ayala Valva, in Piazza Vittorio Emanuele a Carosino.





Dopo i saluti istituzionali di Onofrio Di Cillo, Sindaco di Taranto, e di Aurelia Speciale, Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" di Carosino, sarà l’On. Gero Grassi a relazionare sul tema della manifestazione.





Giornalista, scrittore ed ex parlamentare, Gero Grassi è noto soprattutto per il suo instancabile impegno nella ricerca della verità storica sul caso Aldo Moro, tra l’altro è stato tra i promotori e componenti della seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro istituita nel 2014.





Gero Grassi è autore di diverse opere sul tema, tra cui il libro "Aldo Moro: la verità negata", interamente scaricabile on line sul suo sito personale, in cui racconta un percorso di ricerca della verità sull’eccidio di via Fani e sul rapimento ed omicidio di Aldo Moro, in cui ha utilizzato anche il materiale che Maria Fida e Luca Moro hanno raccolto per decenni.





Sul caso Aldo Moro ha tenuto centinaia di conferenze in tutta Italia, specialmente nelle scuole e nelle università, nell'ambito del progetto "Aldo Moro: la verità negata" per raccontare la figura dello statista e i misteri della sua morte.





Gero Grassi, infatti, ha definito l'uccisione di Moro come un "martirio laico", inserito in un contesto politico internazionale che vedeva con timore il progetto di Moro di apertura ai comunisti.