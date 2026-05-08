Bari e Valenzano, notte di incendi: furgone con taniche di benzina e tre auto distrutte a Japigia

BARI - Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco di Bari, intervenuti intorno alle 3 nel comune di Valenzano per l’incendio di un furgone all’interno del quale sono state rinvenute alcune taniche di benzina, circostanza che ha reso più complesse le operazioni di spegnimento.

Un secondo intervento si è reso necessario alle 5.30 nel quartiere Japigia di Bari, dove sono andate a fuoco tre automobili. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono protratte fino alle 7 del mattino.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dei due episodi e l’eventuale collegamento tra gli incendi.