Champions League, il PSG si conferma re d’Europa: Arsenal battuto ai rigori nella finale di Budapest

Uefa Champions League fb

Arsenal avanti con Havertz

BUDAPEST - Il Paris Saint-Germain conquista la Champions League 2025/2026 e si conferma sul tetto d’Europa per il secondo anno consecutivo. Nella finale disputata alla Puskás Aréna di Budapest, la squadra di Luis Enrique ha superato l’Arsenal ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato al termine dei tempi regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto degli inglesi, che vedono così sfumare ancora una volta il sogno del primo trionfo nella massima competizione continentale.

La finale si sblocca dopo appena sei minuti. Marquinhos lancia lungo, il pallone colpisce Trossard e termina sui piedi di Kai Havertz che si invola sulla sinistra e lascia partire un potente sinistro sotto la traversa, battendo Safonov e portando in vantaggio i Gunners.

Il PSG prova subito a reagire, mantenendo il controllo del possesso palla, ma l’Arsenal si difende con ordine e compattezza. Nel primo tempo gli inglesi sfiorano anche il raddoppio con Saka e ancora con Havertz, mentre i francesi ci provano con Fabian Ruiz, Dembélé e Doué senza riuscire a impensierire seriamente la difesa avversaria.

Dembélé firma il pareggio

Nella ripresa il PSG aumenta la pressione e trova il pareggio al 65’. Mosquera commette fallo in area su Kvaratskhelia e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Ousmane Dembélé non sbaglia, spiazza Raya e firma l’1-1.

Nel finale dei tempi regolamentari sono soprattutto i parigini a rendersi pericolosi. Kvaratskhelia colpisce un palo al 77’, mentre Vitinha sfiora il gol vittoria all’88’ con una conclusione che termina di poco a lato. Nei minuti di recupero Barcola spreca un contropiede calciando sull’esterno della rete.

Supplementari senza reti

Nei trenta minuti supplementari entrambe le squadre cercano il colpo decisivo. L’Arsenal protesta per un presunto fallo su Madueke in area, ma arbitro e VAR non ravvisano irregolarità. Raya salva ancora i londinesi con un intervento decisivo al 107’, mentre al 119’ è Timber ad andare vicino al gol che avrebbe consegnato il trofeo ai Gunners.

Il risultato resta fermo sull’1-1 e la finale viene affidata ai calci di rigore.

Dal dischetto sorride il PSG

Nella serie finale segnano Ramos, Doué, Hakimi e Beraldo per il PSG, mentre Nuno Mendes si fa respingere il tiro. Per l’Arsenal realizzano Gyokeres, Rice e Martinelli, ma Eze manda fuori il proprio penalty e Gabriel fallisce il rigore decisivo.

La lotteria dal dischetto termina 4-3 per i francesi, che conquistano così la finale con il punteggio complessivo di 5-4.

Per il PSG è una notte storica: dopo il successo della scorsa stagione contro l’Inter, la squadra di Luis Enrique conquista la seconda Champions League consecutiva e consolida il proprio posto tra le grandi d’Europa. Delusione invece per l’Arsenal di Mikel Arteta, ancora a caccia del primo trionfo nella competizione più prestigiosa del calcio continentale.