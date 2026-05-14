Cinghiale attraversa la Statale 89: incidente tra Manfredonia e Foggia, donna in ospedale per precauzione

MANFREDONIA - Paura questa mattina lungo la strada statale 89 tra Manfredonia e Foggia, dove una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale causato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale.Secondo quanto riferito dal comandante degli ispettori ambientali Civilis, Giuseppe Marasco, la donna stava viaggiando in direzione Foggia alla guida della propria auto quando l’animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata, finendo per impattare contro il veicolo.Nonostante il violento urto, la conducente è rimasta illesa. I sanitari intervenuti sul posto hanno comunque disposto il trasporto in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti.Per il cinghiale, invece, non c’è stato nulla da fare: l’animale è morto a seguito dell’impatto.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e i mezzi dell’ANAS per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto stradale.