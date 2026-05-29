Clima, la Regione Puglia riavvia la strategia di adattamento: riunita la Cabina di Regia a Bari

BARI – Si è riunita questa mattina, nella sede regionale di via Gentile, la Cabina di Regia della Regione Puglia dedicata ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di riprendere il percorso di definizione della Strategia Regionale di Adattamento.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima Debora Ciliento, il direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Paolo Garofoli e la rappresentante della Fondazione CMCC Paola Mercogliano, in qualità di supporto tecnico-scientifico.

La Cabina di Regia, istituita con DGR 162/2024, riunisce i principali dipartimenti e agenzie regionali e ha il compito di coordinare le politiche di adattamento e mitigazione climatica, integrando competenze e strumenti di programmazione.

Nel corso della riunione è stato definito il percorso metodologico per la redazione della strategia, che punta a rafforzare la capacità della Regione di prevenire e gestire gli effetti della crisi climatica. L’obiettivo è integrare le misure di adattamento nei diversi settori della pianificazione pubblica, dalla gestione delle risorse idriche alla protezione civile, dall’agricoltura alla sanità, fino ai trasporti e al turismo.

«La crisi climatica richiede una nuova capacità di prevenzione e pianificazione – ha sottolineato l’assessore Ciliento –. L’adattamento deve diventare un elemento strutturale delle politiche regionali, non solo ambientali ma anche economiche e sociali».

Il lavoro della Cabina di Regia proseguirà nei prossimi mesi con l’individuazione delle priorità settoriali, l’integrazione delle misure nei piani regionali e l’avvio di consultazioni pubbliche e attività di coinvolgimento della cittadinanza.

Secondo il CMCC, il supporto tecnico si baserà su un approccio multidisciplinare che combina dati climatici, valutazione del rischio e strumenti digitali, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa e orientata alla resilienza del territorio.