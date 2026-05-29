Mònde 2026, a Foggia il cinema incontra i cammini: la Puglia investe sulla cultura dei territori

FOGGIA - A Foggia prosegue fino al 31 maggio la nona edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, la manifestazione che intreccia cinema, paesaggio, turismo e valorizzazione dei territori, confermandosi una delle piattaforme culturali più riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Il festival, sostenuto dalla Regione Puglia, ribadisce la propria vocazione originaria: raccontare il viaggio come esperienza culturale e umana, mettendo in dialogo il patrimonio materiale e immateriale del territorio con le narrazioni contemporanee del cinema.

La presenza in città di ospiti internazionali come Terry Gilliam, Kevin Spacey e Matthew Modine, insieme a protagonisti del cinema italiano e professionisti dell’industria audiovisiva, ha segnato un ulteriore salto di qualità della manifestazione. Masterclass, incontri pubblici e retrospettive stanno trasformando Foggia in un hub diffuso dedicato alla cultura cinematografica.

Tra gli appuntamenti centrali, questa sera all’Arena Mònde nella Villa Comunale, Kevin Spacey riceverà l’Honorary Mònde Award 2026, riconoscimento assegnato alle personalità che hanno inciso sull’immaginario cinematografico contemporaneo. Il premio sarà consegnato dall’assessore regionale Raffaele Piemontese.

Domani, invece, l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace premierà il film vincitore della sezione “Panorama Cammini”, dedicata alle opere che esplorano il rapporto tra viaggio, territori e comunità.

Con oltre 80 appuntamenti tra proiezioni, laboratori, dialoghi e attività formative, Mònde 2026 conferma il ruolo della Puglia come laboratorio culturale e produttivo, capace di attrarre artisti, produzioni e pubblico internazionale, trasformando il cinema in strumento di promozione territoriale e sviluppo economico.