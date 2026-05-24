Comunali in Puglia, affluenza alle 19 al 36,13%: dato stabile rispetto alle precedenti amministrative

BARI - È del 36,13% l’affluenza complessiva registrata in Puglia alle ore 19 nei 54 Comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative. Un dato sostanzialmente stabile rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora aveva votato la stessa percentuale di elettori.

La partecipazione più alta si registra nel Salento, dove nei 21 Comuni interessati dal voto l’affluenza ha raggiunto il 39,42%, in netto aumento rispetto al 35,82% delle precedenti amministrative. Tra i centri con i dati più elevati spicca Castro con il 57,59%, mentre Calimera e Caprarica di Lecce sfiorano il 50%, rispettivamente con il 49,41% e il 49,73%.

Nella provincia Bat, dove si vota nei due Comuni capoluogo Andria e Trani, l’affluenza alle 19 è del 36,81%, in crescita rispetto al 34,85% della precedente consultazione. Nel dettaglio, ad Andria ha votato il 36,62% degli aventi diritto, mentre a Trani il dato sale al 37,6%.

Buona anche la partecipazione nella provincia di Taranto, dove nei cinque Comuni chiamati alle urne l’affluenza si attesta al 38,7%, leggermente superiore al 38% registrato nelle scorse elezioni.

Più contenuto invece il dato nell’area metropolitana di Bari, che comprende nove Comuni al voto tra cui Molfetta, Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. Qui l’affluenza si ferma al 35,45%, in calo rispetto al 38,31% delle precedenti amministrative.

Nel Brindisino, dove si vota in cinque Comuni tra cui Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni, l’affluenza raggiunge il 33,14%, contro il 34,64% della precedente tornata.

La partecipazione più bassa della regione si registra invece nella provincia di Foggia. Negli undici Comuni chiamati al voto, tra cui Lucera e San Giovanni Rotondo, alle 19 aveva votato il 31,28% degli elettori, in diminuzione rispetto al 33,44% delle precedenti amministrative. Fa eccezione Ordona, dove nelle due sezioni presenti l’affluenza ha raggiunto il 52%.