Il Lecce è salvo: il Genoa ko al Via del Mare, quarta permanenza consecutiva in Serie A
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce vince 1-0 contro il Genoa al “Via del Mare” nella trentottesima e ultima giornata di Serie A e conquista la salvezza.
Nel primo tempo, al 5’, il Lecce passa in vantaggio con Banda, che realizza con un tocco di destro. Al 10’ Gallo, di sinistro, non inquadra la porta. Al 19’ Sabelli del Genoa va vicino al gol, mentre al 20’ Marcandalli, di testa, non riesce a schiacciare in rete. Al 39’ viene annullato un gol a Frendrup per fuorigioco. Al 45’ Banda sfiora la doppietta.
Nella ripresa, al 3’ Amorin del Genoa manca il pareggio per un soffio. Al 7’ Cheddira colpisce il palo con un destro. Al 23’ anche Pierotti centra il palo di testa.
Il Lecce chiude così il campionato al quartultimo posto con 38 punti, conquistando la quarta salvezza consecutiva in Serie A.
Retrocede invece in Serie B la Cremonese, sconfitta 4-1 dal Como allo “Zini” e terzultima con 34 punti. Insieme ai lombardi scendono in B anche Pisa e Verona, già retrocessi nelle scorse settimane.