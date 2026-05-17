Comunali a Maglie, De Santis (Pd): “Fra una settimana Sara De Pascalis sarà sindaca”

MAGLIE - “Espugneremo la città al centrodestra e a farlo, per la prima volta, sarà una donna, l’avvocata Sara De Pascalis”.

Lo ha dichiarato il segretario regionale del Partito Democratico Domenico De Santis intervenendo a Maglie durante un incontro elettorale a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra.

“Fra una settimana sarà sindaca di Maglie e segnerà la storia di questa terra e il futuro della città. È tempo di cambiare, è tempo di ricominciare dalle risorse migliori”, ha aggiunto De Santis.

L’intervento si inserisce nella campagna elettorale per le amministrative che vedono il centrosinistra puntare sulla candidatura di Sara De Pascalis per guidare il Comune di Maglie.