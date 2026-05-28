Comunicazione istituzionale: la Puglia sale al secondo posto nella classifica nazionale DeRev

BARI - La Puglia conquista il secondo posto nella classifica delle regioni italiane più efficaci nella comunicazione social istituzionale, secondo il report annuale elaborato da DeRev, società specializzata in strategia e marketing digitale. A guidare la graduatoria resta la Lombardia, mentre al terzo posto si colloca il Friuli-Venezia Giulia.

Il risultato segna un miglioramento significativo per la Puglia, che passa dal settimo al secondo posto grazie soprattutto alla crescita dell’engagement, indicatore che misura il livello di interazione degli utenti con i contenuti pubblicati. Secondo il report, l’engagement regionale è salito allo 0,57%, in aumento rispetto allo 0,35% dell’anno precedente.

La classifica prende in considerazione gli account ufficiali delle Regioni su Facebook, Instagram, TikTok e X, analizzando diversi parametri: ampiezza della community, frequenza dei contenuti, qualità del presidio sulle piattaforme e livello di coinvolgimento.

Nel dettaglio, la Puglia si posiziona terza per engagement tra le regioni italiane, dietro Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e registra una crescita dei follower pari a 26.250 unità nel periodo considerato. La community complessiva sui social supera quota 438 mila utenti, con una presenza maggiore su Facebook, seguita da X e Instagram. La Regione risulta inoltre tra le poche ad aver sviluppato una presenza attiva su TikTok, ancora in fase di crescita rispetto alle altre piattaforme.

Sul fronte dei presidenti di Regione, il report segnala il debutto di Antonio Decaro al secondo posto nazionale, con un posizionamento rafforzato anche in termini di crescita dei follower e capacità di raggiungere gli utenti. Decaro si colloca alle spalle del presidente Roberto Fico, che guida la classifica, e davanti ad altri governatori come Eugenio Giani.

Secondo il Ceo di DeRev, Roberto Esposito, il miglioramento della Puglia non è casuale ma il risultato di un lavoro sulla qualità della comunicazione e sulla capacità di coinvolgere i cittadini. Restano tuttavia margini di crescita, in particolare sul fronte della penetrazione rispetto alla popolazione regionale e sul potenziamento strategico delle piattaforme emergenti come TikTok.

Il report evidenzia infine come la comunicazione istituzionale regionale stia diventando sempre più un indicatore della capacità di relazione tra enti pubblici e cittadini, con performance molto differenziate tra le diverse amministrazioni italiane.