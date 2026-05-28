Contrasto alla violenza di genere: online il nuovo portale 'Lilith, libere sempre'



La Regione Puglia e il Consorzio ATS BR4 hanno siglato il disciplinare che, nei mesi scorsi, ha dato l’avvio alle attività del Programma Antiviolenza, garantendo percorsi di sostegno alle donne vittime di violenza residenti nei nove Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne.





Il programma, approvato con il titolo "Lilith, libere sempre!", è stato ammesso al finanziamento regionale con determinazione dirigenziale n. 146/110/2025, in attuazione della Legge Regionale n. 29 del 4 luglio 2014 denominata "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne". I soggetti attuatori delle attività – co-finanziate dal Consorzio – sono i Centri Antiviolenza gestiti dall’Associazione "Io Donna" di Brindisi e dalla Cooperativa Sociale "Artemide", tramite il CAV "La Luna" con sede a Latiano. Il programma, della durata complessiva di due anni, persegue l’obiettivo prioritario di garantire accoglienza, sostegno e accompagnamento alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, assicurando loro interventi qualificati mediante percorsi personalizzati.





L’obiettivo del progetto è implementare la rete dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 per offrire una risposta univoca al fenomeno. Un traguardo da raggiungere attraverso campagne di sensibilizzazione e il rafforzamento dei percorsi di autonomia, ospitalità e supporto all’inserimento lavorativo, in costante raccordo con i servizi territoriali, le Forze dell’Ordine e le istituzioni. «Tra le novità del progetto figurano la campagna digitale di sensibilizzazione, per favorire l’emersione del fenomeno, e le iniziative organizzate all’interno delle scuole per scardinare gli stereotipi e promuovere la consapevolezza sulla cultura della non violenza», ha dichiarato la presidente del Consorzio ATS BR4, Lucrezia Morleo, richiamando l’importanza delle attività in corso.



