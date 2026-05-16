Controlli ad “Alto Impatto” tra piazza Umberto e piazza Moro a Bari: cinque arresti e quasi 200 persone identificate

BARI - Proseguono a Bari i servizi straordinari interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nelle aree di piazza Umberto e piazza Moro, disposti dal Questore Annino Gargano per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, spaccio di droga e degrado urbano nel centro cittadino.

L’operazione, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, ha visto il coinvolgimento di personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia”, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del IX Reparto Mobile, dell’XI Reggimento Carabinieri e di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato.

Nel corso dei controlli sono state identificate 192 persone, di cui 52 con precedenti di polizia. Cinque le persone arrestate: quattro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una per rapina aggravata di un monopattino, successivamente restituito al proprietario.

Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà: quattro per violazioni delle norme sull’immigrazione e una per resistenza a pubblico ufficiale. Un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura per detenzione di droga ad uso personale. Complessivamente sono state eseguite sei perquisizioni.

Durante l’attività è stato inoltre eseguito un ordine di carcerazione e notificati quattro ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri risultati irregolari.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone considerate più sensibili della città con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e contrastare ogni forma di illegalità.