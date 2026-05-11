Conversano abbraccia Plastic Free: raccolti 300 chili di rifiuti con 40 volontari

CONVERSANO - Il debutto di Plastic Free Onlus a Conversano ha coinvolto circa 40 volontari e ha permesso di rimuovere 300 chilogrammi di plastica e rifiuti dal territorio cittadino. L’iniziativa si è svolta domenica 10 maggio e ha rappresentato il primo appuntamento ufficiale dell’associazione ambientalista nel comune barese.

Nonostante il maltempo iniziale, la partecipazione è stata ampia e sentita. Con il miglioramento delle condizioni meteo, la passeggiata ecologica si è trasformata in un momento di forte coinvolgimento collettivo e sensibilizzazione ambientale. Presenti anche numerose famiglie e mamme che hanno scelto di trascorrere la Festa della Mamma prendendosi cura dell’ambiente insieme ai propri figli.

“Per essere il nostro primo evento Plastic Free a Conversano, la risposta della città è stata davvero commovente – ha dichiarato Virginia Mazzone, referente provinciale Plastic Free –. La pioggia sembrava voler fermare i nostri piani, ma la determinazione dei volontari è stata più forte. Vedere così tante persone scegliere di esserci comunque, in una giornata di festa, è stato emozionante. Non abbiamo semplicemente pulito alcune aree della città: abbiamo lanciato un messaggio educativo e culturale importante, soprattutto ai più piccoli”.

L’iniziativa ha coinvolto cittadini di tutte le età, accomunati dalla volontà di contribuire concretamente alla tutela del territorio e del decoro urbano, grazie anche alla collaborazione tra associazione, istituzioni e realtà locali.

“Ammirare mamme, bambini e cittadini uniti per l’ambiente è stato un momento di una potenza incredibile – ha aggiunto Mazzone –. Gesti come questi rappresentano un investimento sul futuro delle nuove generazioni. Plastic Free non è soltanto raccolta rifiuti: è partecipazione, comunità e consapevolezza”.

La referente provinciale ha inoltre ringraziato le aziende supporter che hanno contribuito con gadget destinati ai volontari, la Polizia Locale di Conversano per il supporto alla sicurezza durante l’evento e la ditta Sieco per il ritiro dei rifiuti raccolti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai referenti Plastic Free arrivati dai comuni limitrofi, ai volontari storici dell’associazione e ai tanti nuovi partecipanti che hanno preso parte per la prima volta all’iniziativa indossando la maglia blu dell’associazione.

“Vedere nuovi volontari unirsi alla squadra con entusiasmo e voglia di fare ci dà ancora più forza – ha concluso Mazzone –. È questa l’energia di cui l’ambiente ha bisogno”.

Negli ultimi 18 mesi, Plastic Free Onlus ha organizzato in provincia di Bari 122 iniziative tra cleanup, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche, coinvolgendo 3.762 volontari e consentendo la rimozione di oltre 32 tonnellate di rifiuti e plastica dall’ambiente. Parallelamente sono stati realizzati 54 incontri nelle scuole con 4.428 studenti coinvolti e 48 appuntamenti pubblici che hanno raggiunto 3.701 cittadini.

Sul fronte istituzionale, sono 15 i protocolli d’intesa già firmati con i Comuni della Terra di Bari, oltre a quello sottoscritto con la Città Metropolitana. Quattro Comuni del territorio hanno inoltre ottenuto nel 2026 il riconoscimento di “Comune Plastic Free”: Gioia del Colle, Mola di Bari, Monopoli e Bari.