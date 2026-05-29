Conversano, arriva “Fantasticherie”: weekend di eventi gratuiti tra mascotte, musica e circo

CONVERSANO - A Conversano, nel Barese, si prepara un fine settimana all’insegna della fantasia e dell’intrattenimento per tutte le età. Domenica 31 maggio 2026, a partire dalle 19.30, la villa comunale Giuseppe Garibaldi ospiterà “Fantasticherie”, format firmato Wonderland Eventi già rodato in diverse piazze pugliesi.

L’iniziativa, inserita nel calendario dei festeggiamenti per la Madonna della Fonte, trasformerà il parco in un vero e proprio villaggio delle fiabe. I più piccoli potranno incontrare alcune delle mascotte ispirate a personaggi iconici dell’animazione e del cinema, tra cui Pinocchio, Winnie the Pooh, Woody di Toy Story e Capitan America, ciascuno con spazi dedicati all’interno dell’area eventi.

Il programma prevede anche un ricco calendario di spettacoli dal vivo con trampolieri, esibizioni di bolle di sapone, teatro dei burattini e performance circensi, accompagnati da momenti musicali diffusi in piazza.

“Fantasticherie” chiude un weekend di appuntamenti che include anche “La Notte dei Giganti”, in programma sabato 30 maggio, quando le strade del centro storico saranno animate dalle evoluzioni di dieci trampolieri.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e realizzati in collaborazione con il Comitato feste patronali Madonna della Fonte, la Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta e la Diocesi Conversano-Monopoli, con il patrocinio del Comune di Conversano.



