Conversano, domani la proclamazione ufficiale del sindaco Giuseppe Lovascio

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CONVERSANO – Si terrà domani, venerdì 29 maggio alle ore 18, la proclamazione ufficiale del sindaco Giuseppe Lovascio, eletto a seguito delle recenti elezioni amministrative.

La cerimonia si svolgerà nell’Aula Consiliare del Comune di Conversano alla presenza delle autorità, degli organi di informazione e dei cittadini.

L’appuntamento rappresenta l’atto formale di insediamento del primo cittadino e l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo.

All’evento sono invitati giornalisti, fotografi e operatori televisivi.

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