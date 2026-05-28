Conversano, domani la proclamazione ufficiale del sindaco Giuseppe Lovascio
CONVERSANO – Si terrà domani, venerdì 29 maggio alle ore 18, la proclamazione ufficiale del sindaco Giuseppe Lovascio, eletto a seguito delle recenti elezioni amministrative.
La cerimonia si svolgerà nell’Aula Consiliare del Comune di Conversano alla presenza delle autorità, degli organi di informazione e dei cittadini.
L’appuntamento rappresenta l’atto formale di insediamento del primo cittadino e l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo.
All’evento sono invitati giornalisti, fotografi e operatori televisivi.
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