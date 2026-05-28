Incendi boschivi, il 3 giugno incontro della Protezione Civile regionale dedicato alle Isole Tremiti

MODUGNO – Proseguono le attività del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia nell’ambito del progetto Interreg “Resilience”, dedicato al rafforzamento della cooperazione nella gestione dei rischi e delle emergenze.

Mercoledì 3 giugno, alle ore 11, nella sede di viale delle Magnolie a Modugno, si terrà il primo incontro partecipativo dedicato alle Isole Tremiti, focalizzato sulla prevenzione degli incendi boschivi e sulla sicurezza del territorio insulare.

All’incontro prenderanno parte la sindaca del Comune delle Isole Tremiti, l’assessora regionale Debora Ciliento, il direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze Nicola Lopane e gli operatori antincendio boschivo attivi sul territorio: Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, ARIF, Ente Parco, volontari della Protezione Civile e Acquedotto Pugliese.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema della gestione delle risorse idriche, considerata la natura insulare delle Tremiti e la limitata disponibilità di acqua. Proprio per questo la partecipazione di Acquedotto Pugliese viene ritenuta strategica nell’ottica della cooperazione tra enti e servizi prevista dal progetto “Resilience”.

L’obiettivo dell’incontro sarà raccogliere contributi, criticità ed esperienze direttamente dagli operatori impegnati sul campo, così da costruire strumenti di pianificazione più efficaci per la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze.

Le informazioni raccolte serviranno a rafforzare la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio naturale delle Isole Tremiti.