Palo del Colle: Amendolara riconfermato alla guida del Comune

Amendolara è il primo sindaco nella storia del Comune di Palo del Colle a ottenere un secondo mandato consecutivo. Dalle prime elezioni comunali del 1995, infatti, nessun primo cittadino era mai stato riconfermato, un dato che per oltre venticinque anni ha evidenziato una certa instabilità amministrativa. Con questa riconferma, per la prima volta il ciclo politico trova continuità, a beneficio dell’intera comunità.Questo risultato segna la prosecuzione del percorso amministrativo avviato negli ultimi cinque anni e conferma la fiducia espressa dai cittadini nei confronti del lavoro svolto. Un lavoro che ha attraversato anche momenti complessi, a partire dalla gestione dell’emergenza pandemica, durante la quale l’amministrazione guidata da Tommaso Amendolara ha garantito presenza, supporto e capacità di risposta alle esigenze della popolazione.Il nuovo mandato si apre dunque nel segno della continuità e della responsabilità istituzionale, con l’obiettivo di completare gli interventi già programmati, consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuove azioni a beneficio della comunità. La stabilità amministrativa che si inaugura con questa riconferma rappresenta un’opportunità per dare ulteriore forza ai progetti in corso e per costruire, insieme ai cittadini, una prospettiva di crescita duratura per Palo del Colle.“La riconferma alla guida di Palo del Colle è un onore e una responsabilità che accolgo con profonda gratitudine – ha commentato il primo cittadino –. Il risultato ottenuto mi sprona a proseguire con impegno e serietà il lavoro avviato in questi anni, per completare i progetti già in corso e aprire nuove opportunità per la nostra comunità. Continueremo a lavorare per il bene della nostra città, rafforzando i servizi, valorizzando le energie del territorio e portando avanti una visione di sviluppo che metta al centro le persone. Il nostro Comune merita stabilità, ascolto e un’amministrazione capace di costruire insieme ai cittadini il futuro che desiderano. Ringrazio Palo del Colle e tutti i candidati della mia coalizione per l’impegno, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati in questi mesi. Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro corale, costruito insieme, con serietà e con la volontà di mettere sempre al centro il bene della nostra comunità”.