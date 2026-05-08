Conversano, sabato la presentazione della lista “Mario Loiacono Sindaco”

CONVERSANO – Un momento di incontro, confronto e partecipazione con cittadini e sostenitori per presentare idee e obiettivi del progetto amministrativo in vista delle prossime elezioni comunali.

Si terrà sabato 9 maggio alle ore 19.30, nella sede di via Divisione Aqui 2, la presentazione ufficiale della lista “Mario Loiacono Sindaco”, appuntamento con cui il candidato sindaco avvierà pubblicamente il percorso elettorale insieme alla propria squadra.

Nel corso della serata saranno presentati i candidati della lista e i principali punti del programma politico e amministrativo pensato per il futuro della città.

«Vogliamo costruire una Conversano più forte, più vicina alle persone e pronta ad affrontare le sfide del domani – sottolinea Mario Loiacono –. Sarà un momento aperto a tutti, dedicato all’ascolto, alla partecipazione e alla volontà concreta di guardare avanti insieme».

L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio in un percorso condiviso di crescita e rinnovamento, mettendo al centro il dialogo con la comunità e la costruzione di proposte per lo sviluppo della città.