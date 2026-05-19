Crazy Pizza sbarca in Puglia: apertura il 22 maggio a Savelletri

FASANO – Aprirà ufficialmente al pubblico il prossimo 22 maggio il nuovo locale di Crazy Pizza a Savelletri, marina di Fasano tra le mete più esclusive del turismo internazionale in Puglia.

Il celebre brand del gruppo Majestas, fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa, approda così sulla costa pugliese con un nuovo investimento nel settore della ristorazione e dell’hospitality di fascia alta.

Il locale sorgerà negli spazi dell’ex storico ristorante “Il Veliero”, affacciato sul mare nel cuore del borgo marinaro di Savelletri, e proporrà il format internazionale che ha reso noto il marchio in diverse città del mondo.

Tra gli elementi distintivi dell’esperienza Crazy Pizza ci saranno pizza preparata a vista, show cooking con pizzaioli acrobatici, musica e intrattenimento in un’atmosfera glamour pensata per coniugare cucina e lifestyle contemporaneo.

L’apertura rappresenta anche un’operazione strategica di valorizzazione del territorio, realizzata in collaborazione con partner imprenditoriali locali, in una zona che negli ultimi anni ha consolidato la propria vocazione turistica internazionale.