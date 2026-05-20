CSR Puglia 2023-2027: parte “Filiere di Puglia”, il bando da 40 milioni per trasformazione e competitività agroalimentare

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BARI - Un nuovo impulso al sistema agroalimentare regionale arriva con il bando “Filiere di Puglia”, misura da 40 milioni di euro inserita nel Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027. L’obiettivo è rafforzare la capacità di trasformazione delle produzioni agricole, aumentare il valore aggiunto delle filiere e sostenere innovazione, sostenibilità e occupazione nel comparto primario.

L’intervento si colloca nella più ampia strategia della Regione Puglia per rendere il sistema agroalimentare più competitivo e integrato, riducendo la dipendenza dalla trasformazione extra-regionale e consolidando le eccellenze locali.

Investimenti per imprese agricole e agroindustria

Il bando finanzia interventi per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti produttivi, oltre all’acquisto di macchinari e tecnologie innovative. È prevista una spesa ammissibile fino a 4 milioni di euro per progetto, con contributi fino al 50% per le PMI e fino al 25% per le grandi imprese.

Le domande potranno essere presentate dal 26 maggio al 16 luglio 2026.

Tra le principali finalità della misura:

  • potenziamento della trasformazione agroalimentare;
  • aumento del valore aggiunto trattenuto sul territorio;
  • sostegno all’innovazione tecnologica;
  • promozione della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico;
  • rafforzamento dell’integrazione di filiera.

Novità: inclusi i caseifici tra i beneficiari

Una delle principali innovazioni del bando è l’inserimento esplicito dei caseifici tra i soggetti beneficiari, riconoscendo il ruolo strategico della filiera lattiero-casearia nell’economia agricola pugliese. L’obiettivo è favorire investimenti in modernizzazione, qualità produttiva e capacità commerciale.

Sono previste due linee di intervento:

  • ammodernamento dei processi produttivi e gestionali;
  • produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo aziendale.

Una strategia più ampia per il sistema agricolo regionale

Il CSR Puglia 2023-2027 dispone complessivamente di oltre 1,178 miliardi di euro, con una capacità di spesa stimata per il 2026 superiore a 295 milioni.

Nel corso della presentazione sono stati inoltre annunciati ulteriori interventi:

  • 90 milioni per investimenti produttivi nelle aziende agricole;
  • 50 milioni per il primo insediamento dei giovani agricoltori;
  • 40 milioni per misure ambientali e tutela della biodiversità;
  • ulteriori risorse per innovazione, ricerca, qualità certificata e formazione.

Secondo la Regione, il programma punta a rafforzare un modello di sviluppo basato su qualità delle produzioni, competitività delle imprese e maggiore capacità di attrazione degli investimenti.

Ad oggi risultano 28 i bandi già attivati nell’ambito della programmazione 2023-2027, a conferma del progressivo avanzamento operativo del piano regionale per il settore agricolo e agroalimentare.

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