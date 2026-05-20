CSR Puglia 2023-2027: parte “Filiere di Puglia”, il bando da 40 milioni per trasformazione e competitività agroalimentare
BARI - Un nuovo impulso al sistema agroalimentare regionale arriva con il bando “Filiere di Puglia”, misura da 40 milioni di euro inserita nel Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027. L’obiettivo è rafforzare la capacità di trasformazione delle produzioni agricole, aumentare il valore aggiunto delle filiere e sostenere innovazione, sostenibilità e occupazione nel comparto primario.
L’intervento si colloca nella più ampia strategia della Regione Puglia per rendere il sistema agroalimentare più competitivo e integrato, riducendo la dipendenza dalla trasformazione extra-regionale e consolidando le eccellenze locali.
Investimenti per imprese agricole e agroindustria
Il bando finanzia interventi per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti produttivi, oltre all’acquisto di macchinari e tecnologie innovative. È prevista una spesa ammissibile fino a 4 milioni di euro per progetto, con contributi fino al 50% per le PMI e fino al 25% per le grandi imprese.
Le domande potranno essere presentate dal 26 maggio al 16 luglio 2026.
Tra le principali finalità della misura:
- potenziamento della trasformazione agroalimentare;
- aumento del valore aggiunto trattenuto sul territorio;
- sostegno all’innovazione tecnologica;
- promozione della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico;
- rafforzamento dell’integrazione di filiera.
Novità: inclusi i caseifici tra i beneficiari
Una delle principali innovazioni del bando è l’inserimento esplicito dei caseifici tra i soggetti beneficiari, riconoscendo il ruolo strategico della filiera lattiero-casearia nell’economia agricola pugliese. L’obiettivo è favorire investimenti in modernizzazione, qualità produttiva e capacità commerciale.
Sono previste due linee di intervento:
- ammodernamento dei processi produttivi e gestionali;
- produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo aziendale.
Una strategia più ampia per il sistema agricolo regionale
Il CSR Puglia 2023-2027 dispone complessivamente di oltre 1,178 miliardi di euro, con una capacità di spesa stimata per il 2026 superiore a 295 milioni.
Nel corso della presentazione sono stati inoltre annunciati ulteriori interventi:
- 90 milioni per investimenti produttivi nelle aziende agricole;
- 50 milioni per il primo insediamento dei giovani agricoltori;
- 40 milioni per misure ambientali e tutela della biodiversità;
- ulteriori risorse per innovazione, ricerca, qualità certificata e formazione.
Ad oggi risultano 28 i bandi già attivati nell’ambito della programmazione 2023-2027, a conferma del progressivo avanzamento operativo del piano regionale per il settore agricolo e agroalimentare.