D94 Complanare Sud di Bari: chiusure notturne tra Bari Nord e tangenziale per lavori su barriere e impianti

ROMA – Sulla D94 Complanare Sud di Bari sono previste chiusure notturne del tratto compreso tra Bari Nord e l’allacciamento con la Tangenziale di Bari, in entrambe le direzioni, nelle notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dalle ore 22.00 alle 6.00.

I provvedimenti si rendono necessari per consentire attività di ispezione e ripristino delle barriere di sicurezza, controlli sugli impianti di illuminazione e lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Durante le chiusure sarà interdetto anche lo svincolo di Modugno, sia in entrata che in uscita. Sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto sarà inoltre chiusa la stazione di Bari Nord in entrata e in uscita, insieme all’area di servizio “Murge Ovest”, nel tratto tra Bitonto e Bari Nord in direzione Bari.

Prevista anche la chiusura dell’allacciamento tra il Ramo R88 (SS96 Bari-Altamura/Bari Zona Industriale) e la D94 Complanare Sud, per i veicoli provenienti dalla SS96.

In alternativa vengono indicati percorsi deviati attraverso la SS16 Adriatica, la SS96 Bari-Altamura e la SP88 Bitonto-Giovinazzo, con accesso consigliato alla A14 presso la stazione di Bitonto.

Per i flussi provenienti dalla Tangenziale di Bari e dalle direttrici Foggia e Brindisi, sono previsti itinerari alternativi che convergono anch’essi verso Bitonto per l’immissione in A14.

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