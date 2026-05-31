Firma Day a Lecce: continua la mobilitazione per il referendum contro i finanziamenti pubblici ai giornali

– Martedì 2 giugno a Lecce, come in tutta Italia, prosegue il “Firma Day” promosso dall’Associazione Schierarsi insieme al comitato referendario per l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

L’iniziativa si svolge simultaneamente in numerose città italiane con banchetti, eventi pubblici e momenti di raccolta firme, con l’obiettivo di permettere ai cittadini di aderire al quesito referendario che propone l’eliminazione dei contributi pubblici diretti alla stampa.

Secondo gli organizzatori, si tratta di una giornata di partecipazione diffusa su scala nazionale, che coinvolge attivisti e volontari da nord a sud Italia.

«Il Firma Day sarà un grande momento di partecipazione popolare – ha dichiarato Alessandro Di Battista – sempre più cittadini chiedono di poter decidere direttamente su un tema che riguarda il rapporto tra informazione, politica e denaro pubblico».

A Lecce il banchetto sarà allestito in via Trinchese, nei pressi del Teatro Apollo, con apertura dalle 19.00 alle 22.00 di martedì 2 giugno.

Per ulteriori informazioni e per la firma online è disponibile il sito ufficiale: bastasoldiaigiornali.it.