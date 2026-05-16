Dalla Puglia alla Svizzera: l’Orchestra Filarmonica Pugliese in tournée tra CERN e Victoria Hall

MOLFETTA - Da Molfetta a Ginevra, passando per il CERN e la storica Victoria Hall: l’Orchestra Filarmonica Pugliese si prepara a una prestigiosa tournée internazionale che porterà oltre settanta musicisti pugliesi nei principali palcoscenici europei della musica e della cultura.

Il tour “Road to Ginevra” prenderà il via domani, 17 maggio, alle ore 20 con un concerto inaugurale gratuito nella Chiesa di Sant’Achille di Molfetta, città dove l’orchestra è nata nel 2013. Da lì partiranno circa ottanta persone tra musicisti e staff diretti verso la Svizzera per una serie di appuntamenti di alto profilo artistico e istituzionale.

Il concerto al CERN: la musica italiana incontra la scienza

La prima tappa internazionale sarà il 22 maggio al CERN di Meyrin, il più grande centro di fisica delle particelle al mondo. In questa occasione la Filarmonica Pugliese presenterà “Made in Italy”, un omaggio sinfonico ai grandi compositori italiani.

Il programma spazierà dalle opere di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini e Ottorino Respighi fino alle colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota, scelto anche per il suo forte legame con la Puglia.

I Carmina Burana tra Alba e Ginevra

Il 23 maggio la tournée farà tappa all’Alba Music Festival, storica rassegna piemontese giunta alla ventitreesima edizione. Qui la Filarmonica Pugliese eseguirà i monumentali Carmina Burana di Carl Orff sotto la direzione del maestro Abzal Mukhitdinov.

Sul palco, insieme all’orchestra, ci saranno il Casale Coro e il Coro Händel, con le voci soliste del soprano Sang Eun Kim, del tenore Gian Luca Pasolini e del baritono Fabrizio Brancaccio. Ai pianoforti Nicola Davico e Andrea Stefenell.

Il momento culminante del tour arriverà il 26 maggio nella celebre Victoria Hall per la serata principale del Geneva Festival. In apertura verrà eseguito il concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc, prima del ritorno ai Carmina Burana diretti dal maestro di fama internazionale John Axelrod.

Ad accompagnare l’orchestra pugliese sarà la Scuola di coro del Conservatorio Popolare di Ginevra. Sul palco oltre 150 artisti, tra cui i solisti Khachatryan, soprano, Osborn, tenore, e Baciu, baritono, insieme ai pianisti Mi-Young Kim e Jean-Paul Pruna.

Una crescita internazionale

Negli ultimi anni la Filarmonica Pugliese ha già calcato palcoscenici prestigiosi come il Mozarteum di Salisburgo, la Philharmonie di Berlino e l’Epidaurus Festival di Dubrovnik, ottenendo anche il riconoscimento di “Nuova Orchestra Territoriale” dal Ministero della Cultura.

“Ospitare il nostro suono e la nostra identità in luoghi simbolo come la Victoria Hall rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante”, ha dichiarato il direttore artistico Giacomo Piepoli. “Questa tournée è un ponte culturale costruito con dedizione e visione internazionale”.

Soddisfazione anche da parte di Marco Schiavo, direttore artistico della Società Italiana della Musica da Camera, co-organizzatrice del progetto: “Siamo orgogliosi di sostenere un percorso che porta l’eccellenza sinfonica italiana sui palcoscenici più importanti del mondo”.

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