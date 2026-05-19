Due studentesse pugliesi premiate al WEP Challenge di Bari: borse di studio per Irlanda e Regno Unito

BARI – Due studentesse pugliesi sono state premiate nel corso del WEP Challenge, evento dedicato ai programmi scolastici internazionali che si è svolto nel fine settimana presso Le Officine degli Esordi di Bari, coinvolgendo circa 30 studenti selezionati per esperienze di studio all’estero.

A distinguersi sono state Veronica Rini e Angelica Bellomo, entrambe vincitrici di importanti borse di studio per programmi scolastici internazionali.

Veronica Rini, studentessa del terzo anno del Liceo Giulietta Banzi-Bazoli, ha ottenuto la borsa di studio “WEP per le Aziende”, realizzata in collaborazione con ENAV nell’ambito del Bando Globe. Grazie al riconoscimento, trascorrerà un semestre di studio in Irlanda.

Angelica Bellomo, studentessa del terzo anno del Liceo Galileo Galilei, si è invece classificata al primo posto a livello nazionale, conquistando la borsa di studio di maggior valore che le permetterà di frequentare un semestre scolastico nel Regno Unito.

Secondo gli organizzatori, è la prima volta che due studentesse provenienti dallo stesso territorio ottengono i principali riconoscimenti nell’ambito dell’iniziativa, risultato che evidenzia il livello e il potenziale delle nuove generazioni pugliesi.

Durante la cerimonia, entrambe hanno raccontato emozioni e aspettative legate all’esperienza internazionale imminente. Veronica ha spiegato di voler partire per acquisire maggiore indipendenza e confrontarsi con culture differenti, mentre Angelica ha sottolineato l’importanza dell’esperienza come opportunità di crescita personale e immersione in una nuova realtà culturale.

L’iniziativa è promossa da WEP – World Education Program, realtà che da oltre 35 anni organizza programmi di studio e scambi culturali per studenti delle scuole superiori. Le selezioni avvengono sulla base del merito scolastico, della motivazione personale e delle competenze linguistiche.

Il WEP Challenge si conferma così un’occasione concreta per valorizzare il talento giovanile e favorire percorsi di crescita internazionale, mettendo in luce anche l’eccellenza formativa presente sul territorio pugliese.