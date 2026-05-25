FAI, a Putignano l’evento conclusivo dei “Luoghi del Cuore”: premiati Grotta di San Michele e Acquaviva

PUTIGNANO - Martedì 26 maggio 2026 la Delegazione FAI Trulli e Grotte celebra la chiusura della XII edizione del censimento “Luoghi del Cuore” con un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. L’incontro si svolgerà alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Putignano.

Al centro della giornata i due siti più votati del territorio: la Grotta di San Michele in Monte Laureto a Putignano e la Cattedrale di Sant’Eustachio ad Acquaviva delle Fonti. I due luoghi hanno raccolto rispettivamente 8.909 e 6.488 firme, confermandosi tra i beni più amati dalle comunità locali.

L’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano vuole riconoscere il valore civico della partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni nella tutela dei beni comuni, attraverso il progetto nazionale “Luoghi del Cuore”.

Durante l’evento, dal titolo “I luoghi del nostro cuore – L’esperienza della XII edizione a favore dei luoghi più amati e vulnerabili della Delegazione Trulli e Grotte”, saranno consegnate le targhe commemorative ai luoghi selezionati.

Previsti gli interventi di rappresentanti istituzionali e del mondo FAI, tra cui il sindaco di Putignano Michele Vinella, la consigliera metropolitana Micaela Paparella, e i referenti della Delegazione FAI Trulli e Grotte, con la successione alla guida tra Silvia Laterza e la nuova capo delegazione Marinilde Giannandrea.

L’incontro sarà anche un momento di confronto sul tema della valorizzazione dei beni culturali locali e sul ruolo delle comunità nella tutela del territorio, con contributi di studiosi e rappresentanti del FAI Puglia.