Palazzo Pesce, tra classica e cantautorato: il programma degli eventi tra maggio e giugno

MOLA DI BARI - Nuovi appuntamenti musicali a Palazzo Pesce, che tra la fine di maggio e il mese di giugno ospiterà concerti e spettacoli dedicati alla musica d’autore, al jazz e alla grande tradizione internazionale.

Si parte venerdì 29 maggio alle ore 20.30 nella Sala Etrusca con il recital per violoncello e pianoforte dedicato alle musiche di Benjamin Britten e Dmitrij Šostakovič. Protagoniste della serata saranno la violoncellista Irina Vilegzhanina e la pianista Liubov Gromoglasova, impegnate in un programma che attraversa le sonorità del Novecento europeo tra intensità espressiva e scrittura cameristica.

Sabato 30 maggio alle 21 spazio invece al cantautorato italiano con “Io che amo solo te – Le voci di Genova”, omaggio alla storica scuola genovese. Sul palco la voce di Serena Spedicato e la fisarmonica di Vince Abbracciante accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra i brani di Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gino Paoli, Fabrizio De André e Sergio Endrigo.

Il calendario proseguirà venerdì 5 giugno nella corte all’aperto di Palazzo Pesce, in collaborazione con il Duke Jazz Club, con “Musica in 4D – Il SongBook di De André, Dalla, Daniele, De Gregori”. In scena Tony Quadrello, Leonardo Torres, Beppe Sequestro e Felix Di Turi per un omaggio ai grandi autori della musica italiana: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Pino Daniele.

Sabato 6 giugno alle 21 appuntamento con “Nina Simone e Shirley Bassey – Dall’Afroamerica all’Europa”, concerto narrativo interpretato da Stefania Dipierro insieme a Piero Vincenti e Fabio Accardi. La serata renderà omaggio a Nina Simone e Shirley Bassey attraverso alcuni dei loro brani più celebri.

Venerdì 12 giugno sarà la volta di “Improvvise-Azioni”, spettacolo dedicato alle contaminazioni tra rock, funk, R&B e soul con gli UQUarteT e le special guest Stefania Tesoro e Savio Vurchio. Il repertorio proporrà musiche di Chick Corea, Michael Franks e Donald Fagen.

Chiuderà il programma, sabato 13 giugno alle 21, “Le Voci dell’Anima”, viaggio musicale internazionale con Ines Petrucci, Pino Mazzarano e Vito Di Modugno tra classici italiani, francesi, brasiliani, cubani, inglesi e americani.

Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Palazzo Pesce.