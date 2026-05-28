Falcone, 156 presenze in Serie A con il Lecce: contratto fino al 2028

FRANCESCO LOIACONO - Wladimiro Falcone ha raggiunto quota 156 presenze in Serie A con la maglia del Lecce, confermandosi uno dei punti fermi della squadra salentina.

Nel corso della sua carriera, il portiere ha maturato un lungo percorso tra club professionistici e settore giovanile. Ha vestito le maglie di Sampdoria, Cosenza, Lucchese, Gavorrano, Bassano, Livorno, Savona e Como, oltre a essere cresciuto nel vivaio della Sampdoria e a precedenti esperienze giovanili con Vigor Perconti e Lodigiani.

Falcone ha inoltre collezionato presenze con le selezioni giovanili dell’Italia: 5 gare con l’Under 20 e una con l’Under 19.

Il suo contratto con il Lecce è valido fino al 30 giugno 2028. Al termine delle vacanze estive, il portiere farà ritorno nel Salento a luglio per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A.