Losacco eletto vicepresidente dell’assemblea parlamentare Nato: “Rafforzare sicurezza, cooperazione e ruolo europeo”

– Il senatore del Partito Democratico Alberto Losacco è stato eletto vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare NATO, l’organismo che riunisce le delegazioni parlamentari dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica e di 15 Paesi associati.

Nel nuovo incarico, Losacco affiancherà il presidente dell’Assemblea, Marcos Perestrello. L’elezione rappresenta un risultato significativo per la delegazione italiana all’interno dell’organismo parlamentare della NATO.

Commentando la nomina, Losacco ha sottolineato il ruolo crescente dell’Assemblea Parlamentare NATO in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti. «Più cresce il disordine internazionale, più diventano importanti i luoghi in cui le democrazie si incontrano, dialogano e costruiscono risposte comuni», ha dichiarato.

Secondo il senatore democratico, le priorità dell’Alleanza nei prossimi anni saranno il rafforzamento della capacità di deterrenza, il consolidamento del contributo europeo alla sicurezza comune e una maggiore efficacia della spesa destinata alla difesa.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del Mediterraneo e del fronte meridionale, che Losacco considera sempre più centrali nell’agenda strategica della NATO per via delle crisi e delle tensioni che interessano l’area.

Nel suo intervento, il vicepresidente eletto ha inoltre ribadito la necessità di accelerare il percorso verso una difesa europea più integrata, da sviluppare come complemento e rafforzamento del pilastro europeo dell’Alleanza Atlantica.

Losacco ha infine ringraziato la delegazione del Partito Democratico e Nicola Carè, definendolo determinante per il raggiungimento del risultato.