Flotilla fermata in Libia, c’è anche un pugliese tra gli attivisti senza contatti

MOLFETTA - C’è anche un pugliese tra i dieci attivisti italiani della carovana umanitaria della Flotilla fermati in Libia e con i quali si sono interrotti i contatti. Si tratta di Domenico Centrone, 33 anni, originario di Molfetta.

Il gruppo è partito con l’obiettivo di raggiungere Gaza passando attraverso l’Egitto, ma sarebbe stato bloccato a un checkpoint nella zona di Sirte, nell’est della Libia, da miliziani riconducibili al generale Khalifa Haftar.

Al momento non sono ancora chiari i motivi del fermo né le condizioni degli attivisti. Secondo quanto riferito, si sarebbero già attivati il Consolato e i Ministeri competenti per cercare di ottenere informazioni e lavorare al rilascio del gruppo.

A raccontare quanto sta accadendo è stata un’altra pugliese presente nella carovana, Sara Suriano, 33 anni, di Andria, che ha riferito dell’intervento delle autorità diplomatiche italiane e della situazione di incertezza vissuta dagli attivisti.