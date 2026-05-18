Foggia, al via il “Work Hub Fest”: dal 20 al 22 maggio allo Slow Park la Fiera dedicata lavoro





FOGGIA - Prende il via mercoledì 20 maggio 2026 a Foggia, con taglio inaugurale alle ore 10.00, il “Work Hub Fest - Formazione, Empowerment, Sviluppo e Talento”, una Fiera dedicata al lavoro e all’orientamento in programma allo Slow Park fino al 22 maggio. Si tratta di una tre giorni ricca di momenti di informazione e conoscenza sui temi dell’orientamento e della ricerca attiva del lavoro, sulle opportunità di formazione e di occupazione offerte dal nostro territorio. Un’iniziativa che vuole dare “slancio al futuro dei partecipanti” mettendo in rete tutti i servizi presenti che avranno modo di offrire a giovani, studenti, disoccupati, inoccupati da lungo corso, non solo la possibilità di conoscere le imprese in cerca di personale da impiegare nel proprio organico, ma anche di acquisire capacità di ricerca attiva del lavoro, di auto-orientamento, di autoimpiego e di finanziamento per la creazione della propria idea di impresa. Un appuntamento importante per la nostra comunità che vuole essere uno stimolo anche per riflettere e confrontarsi su come l’intelligenza artificiale (IA) e la trasformazione digitale stanno ridisegnando il mercato del lavoro, creando nuove professioni, nuove modalità contrattuali e trasformando le competenze richieste.





L’evento è organizzato dal Consorzio di Cooperative sociali Oltre, in collaborazione con Comune di Foggia, Arpal Puglia, Sviluppo Italia Lavoro, il coinvolgimento dell’assessorato alle Attività Produttive, Politiche del Lavoro e Piano del Commercio del Comune di Foggia. Determinante nell’organizzazione del “Work Hub Fest” il coinvolgimento di enti e realtà pubbliche e private, come: Comuni beneficiari dell’Avviso Punti Cardinali, le Scuole, l’Università degli Studi di Foggia, i Centri per l’Impiego, le Agenzie per il lavoro, gli Enti di formazione, le Associazioni datoriali, le organizzazioni del Terzo settore e le imprese. All’inaugurazione della Fiera, ospitata nello Slow Park in viale Manfredi (nei pressi del Nodo Intermodale) saranno presenti: Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia; Anna Rita Zichella, presidentessa del Consorzio Oltre; Gianluca Budano; direttore ARPAL Puglia; Paolo Lavanga, sindaco di Anzano di Puglia. Subito dopo, si entrerà nel vivo della manifestazione con un talk sul tema “Nuovi scenari delle politiche attive del lavoro nell’era della IA”, che vedrà il confronto di Silvia Pellegrini, direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione Regione Puglia; Pasquale Ferrante, vicepresidente Legacoop Puglia; Angelo Sgobbo, segretario Cisl Foggia; Alessia Fiorella, Euromediterranea Servizi al Lavoro; Stefano Iorio, responsabile Area Terza missione e grandi progetti Università degli studi di Foggia. Modera: Antonella Caggese, Centro per l’Impiego di Foggia Arpal Puglia.









Stand, job meeting, giochi di ruolo, incontri, dibattiti e non solo animeranno gli spazi dello Slow Park, la cui partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Ogni giornata sarà scandita da talk su temi legati a lavoro, talenti, inclusione sociale e collocamento mirato previsto dalla legge 68/99, legalità e turismo. Di particolare interesse i laboratori curati da Sviluppo Lavoro Italia, i momenti di giochi e micro-esperienze di colloqui conoscitivi a cura di DesTEEnazione Foggia, i social lunch e gli show cooking che vedranno all’opera chef della bottega centonove/novantasei e dell’Enaip Impresa Sociale di Foggia. Nell’ambito di “Work Hub Fest” centrale sarà anche l’evento “Puglia: un mare di opportunità”, che a partire dall’azione strategica della Regione Puglia “Mare a sinistra” prevista dai progetti Punti Cardinali, ha l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del territorio attraverso la valorizzazione dei talenti locali e la connessione tra imprese, istituzioni e giovani professionisti, promuovendo orientamento, occupabilità e partecipazione attiva. Presenti i progetti dei Comuni di San Marco in Lamis, Candela, Anzano di Puglia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, Casamassima, curati da Euromediterranea, Tota Consulting Formazione s.r.l., Cantieri di Innovazione Sociale.

Programma completo su: https://reteoltre.it/fiera-lavoro-slowpark-foggia/