Galatone, aggressione durante la festa patronale: 58enne arrestato dopo aver colpito un vice ispettore e imbrattato le auto dei soccorsi

GALATONE - Un uomo di 58 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri durante la festa patronale a Galatone dopo una violenta aggressione ai danni di un agente della polizia locale e di mezzi di servizio.Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di forzare un varco pedonale presidiato da volontari della protezione civile e dagli agenti della polizia locale mentre era alla guida di uno scooter. Alla richiesta di fermarsi avrebbe reagito in modo violento, spruzzando vernice rossa contro un vice ispettore della polizia locale e colpendolo al volto.Successivamente avrebbe danneggiato diversi veicoli di servizio, imbrattando tre auto della polizia locale e un mezzo della protezione civile.L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.Rintracciato poco dopo nei pressi della propria abitazione, avrebbe anche minacciato i militari aizzando contro di loro un cane di grossa taglia, prima di essere definitivamente bloccato.Il vice ispettore aggredito è stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in pochi giorni.