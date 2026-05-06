Il ponte di luce tra il Salento e il Sahel: una nuova rotta per la cooperazione

LECCE – C’è un filo invisibile che unisce le terre rosse del Salento alla polvere dorata del Burkina Faso. È la "Rete territoriale per la Cooperazione Salento Burkina Faso", un’alleanza strategica che trasforma il concetto di solidarietà in un’operazione di alta ingegneria sociale e tecnologica. Al centro di questa architettura ambiziosa troviamo il CSV Brindisi Lecce - Volontariato nel Salento ETS, ente capofila di un partenariato che schiera l'esperienza internazionale di Mani Tese ETS e la spinta culturale di Circular Music APS. Insieme, queste realtà hanno tracciato una rotta che non si limita a inviare aiuti, ma costruisce autonomia, partendo da un’intesa profonda tra la Puglia e il cuore dell’Africa Occidentale.Il progetto è possibile grazie ad un finanziamento dellla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali della Regione Puglia con l’AVVISO PUBBLICO 2025 - L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione”.Mentre i primi sopralluoghi tecnici prendono il via nel Sahel, il progetto accende i motori proprio qui, nelle aule delle scuole superiori della provincia di Lecce, per farvne veri laboratori di "cittadinanza globale". Attraverso percorsi sull'interculturalità, la parità di genere e l’agroecologia, gli studenti salentini sono chiamati a confrontarsi con le grandi sfide del millennio: il diritto al cibo e la sostenibilità ambientale. È una chiamata all'azione per le nuove generazioni, affinché il Salento non sia solo una meta turistica, ma un laboratorio di diritti umani, dove la musica e il confronto diventano strumenti per abbattere i pregiudizi e riscattare l’eredità umana del grande bacino del Mediterranea.Contestualmente, spostando lo sguardo a migliaia di chilometri di distanza, nel villaggio di Poedogo, la sfida si fa concreta e meccanica. Qui, l’intervento mira a rivoluzionare l'economia locale attraverso la costruzione di un impianto fotovoltaico. L'energia del sole burkinabè sarà incanalata per potenziare il mulino dell’associazione “Sorelle Burkinabè di Poedogo”: 72 donne che rappresentano la colonna vertebrale della comunità.Grazie a questa innovazione, la trasformazione dei prodotti agricoli — come la pasta d’arachide e il soumbala — passerà da una dimensione di sussistenza a una di vera e propria eccellenza competitiva. Ma non c'è tecnologia senza conoscenza: il progetto prevede formazioni specifiche in marketing, gestione commerciale e, soprattutto, l'approdo al digitale. Un market online permetterà a queste imprenditrici di scavalcare l'isolamento geografico, portando i sapori di Poedogo sui mercati nazionali e internazionali.Se il percorso è iniziato sotto il segno della pianificazione, il suo approdo naturale è fissato per dicembre. Sarà allora che il progetto celebrerà il suo momento più alto, un vero capolavoro di restituzione collettiva. In quel mese, il bilancio delle azioni — dalle scuole salentine ai mercati di Ouagadougou — si trasformerà in un evento che non è solo una chiusura, ma una testimonianza di successo.Sarà il tempo della narrazione finale, dove i volti delle donne di Poedogo e degli studenti leccesi si uniranno idealmente per dimostrare che la cooperazione non è un atto di carità, ma un investimento sulla dignità umana. Quando le luci dell'impianto fotovoltaico si accenderanno definitivamente nel cielo di dicembre, non illumineranno solo un mulino, ma il modello di un mondo dove la periferia del Sahel e quella del Salento sono diventate, insieme, il centro di un nuovo futuro possibile.