Gallipoli capitale della urban dance: al Parco Gondar arriva il South Vibes Camp 2026

GALLIPOLI - Tre giorni dedicati alla danza urbana, alla formazione e alle contaminazioni artistiche internazionali: dal 15 al 17 maggio 2026 il Raffo Parco Gondar ospiterà la prima edizione del South Vibes Camp 2026.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Studio 19, punta a trasformare il Salento in un punto di riferimento per la urban dance, richiamando ballerini e performer da tutta Italia e dall’estero.

Ospiti internazionali e workshop intensivi

Tra i protagonisti del camp figurano alcuni nomi di rilievo della scena internazionale: Dolores Ninja, Mauro van de Kerkhof – reduce dall’esperienza al Coachella con Sabrina Carpenter – insieme a Cindy Jane, Alberto Blanco Ruiz, Lady Cun Faya, Danilo Chiarelli, Mark Magsino, Amedeo Criellesi e Beatrice Alessi.

Il programma prevede cinque classi intensive al giorno dedicate agli stili più richiesti del momento, tra cui Hells, Vogue, DanceHall e Afro. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva tra tecnica, creatività e confronto diretto con artisti di fama internazionale.

Informazioni e ticket

L’evento si svolgerà ogni giorno dalle 9 alle 22 nella cornice open-air del Parco Gondar, a pochi passi dal mare di Gallipoli.

I posti sono a numero chiuso e le iscrizioni sono già aperte. I ticket giornalieri e gli abbonamenti “Three Days” sono disponibili su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Per informazioni è disponibile l’infoline: +39 327 8215783.