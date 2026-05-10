Peschici, doppio riconoscimento regionale per l’Istituto “Libetta” alla Festa dell’Europa

PESCHICI - Grande soddisfazione per l’Istituto Omnicomprensivo Statale Libetta, protagonista il 9 maggio della Festa dell’Europa ospitata al Teatro Luciani.

Nel corso dell’iniziativa organizzata da AICCRE – Federazione Puglia, tre studentesse dell’istituto garganico hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel concorso regionale “Valori e principi dell’Unione Europea: baluardo nel contesto geopolitico mondiale”, che ha coinvolto scuole provenienti da tutte le province pugliesi.

Premiati podcast e saggio sull’Europa

Le studentesse Josephine Tripoli e Vanessa Mastropieri, dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo, hanno conquistato un quarto posto ex aequo grazie a un podcast dedicato ai valori fondanti dell’Europa.

Nel lavoro sono stati richiamati figure storiche come Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Altiero Spinelli, con riferimenti al Manifesto di Ventotene e a una visione di Europa fondata sulla fratellanza, sul ripudio della guerra e sul superamento dei meccanismi decisionali legati a veto e unanimità.

Il progetto è stato seguito dalla professoressa Mattea Mazzone, docente di diritto e coordinatrice di educazione civica.

Un secondo quarto posto ex aequo è stato invece assegnato a Mariapia De Nittis, del Liceo Scientifico, per il saggio “Il ruolo dell’Europa nell’ambito della situazione geopolitica attuale”, realizzato con il coordinamento della professoressa Lucrezia D'Errico.

L’orgoglio della scuola e della città

La dirigente scolastica Teresa Cucciniello ha definito il risultato “motivo di profondo orgoglio non solo per l’Istituto, ma per l’intera comunità di Peschici”, sottolineando l’impegno dei giovani verso una cittadinanza attiva e consapevole.

Anche il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle studentesse, definite “orgoglio della città”.