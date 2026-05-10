Internazionali d’Italia, Cobolli avanti a Roma. Paolini eliminata da Mertens
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il programma degli Internazionali d'Italia con diversi risultati importanti tra tabellone maschile e femminile.
Nel primo turno maschile ottima prova per Flavio Cobolli, che supera il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3 conquistando l’accesso al secondo turno.
Successo netto anche per l’americano Brandon Nakashima, vincitore 6-4, 6-0 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.
Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha battuto il cileno Cristian Garin per 7-6, 6-4, mentre l’argentino Mariano Navone si è imposto con un doppio tie-break sul canadese Felix Auger-Aliassime: 7-6, 7-6 il risultato finale.
Avanti anche lo spagnolo Martin Landaluce, che ha superato 6-4, 6-4 il croato Marin Čilić. Successo sofferto invece per Pablo Llamas Ruiz, vincitore 6-4, 3-6, 7-6 contro il francese Corentin Moutet.
Buon debutto anche per il russo Andrey Rublev, che ha battuto il serbo Miomir Kecmanović con il punteggio di 6-4, 6-4.
Nel tabellone femminile arriva invece una delusione per il tennis italiano: Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno dalla belga Elise Mertens al termine di una sfida combattuta conclusa 4-6, 7-6, 6-3.
Tra gli altri risultati, la ceca Linda Nosková ha superato l’ucraina Oleksandra Oliynykova per 6-1, 6-3. Vittoria in rimonta per l’americana Coco Gauff, che ha battuto l’argentina Solana Sierra 5-7, 6-0, 6-4.
Successo in tre set anche per la lettone Jeļena Ostapenko, che ha avuto la meglio sulla cinese Zheng Qinwen con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.