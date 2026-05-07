Gioia del Colle, Haruka Ogawa chiude “Legature” al Teatro Rossini

GIOIA DEL COLLE – Il Teatro comunale Rossini ospiterà domenica 10 maggio 2026 il concerto della pianista giapponese Haruka Ogawa, evento conclusivo della 21ª edizione della rassegna musicale, promossa dall’associazione culturale “Daniele Lobefaro”.

Il concerto finale della rassegna

L’appuntamento, in programma alle ore 19:00, segna la chiusura della stagione concertistica dedicata alla musica classica e vedrà protagonista la giovane pianista Haruka Ogawa, vincitrice della sezione “Esecuzione pianistica” del 27° Concorso internazionale “Pietro Argento”.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di musiche di Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin e Maurice Ravel, in un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi differenti del repertorio pianistico.

Una carriera internazionale in crescita

Formata tra Giappone e Germania, Ogawa si è diplomata alla Tokyo Metropolitan Senior High School of Fine Arts nel 2020 e si è laureata nel 2024 alla University of Music and Theatre di Monaco. Ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il secondo posto all’International Liszt Ferenc Competition e il primo premio al Concorso “Premio Annarosa Taddei”.

Il suo ritorno a Gioia del Colle rappresenta una nuova tappa del suo percorso artistico internazionale, già segnato da recital e affermazioni in concorsi europei e asiatici.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il concerto sono disponibili al botteghino del Teatro Rossini nei seguenti orari:

venerdì 8 maggio 2026, 17:00–19:00

domenica 10 maggio 2026, dalle 18:00 fino all’inizio dello spettacolo



