Taranto, il Premio Leogrande celebra la decima edizione: appuntamento il 9 maggio al Teatro Fusco

TARANTO – Si avvicina la cerimonia finale della X edizione del, in programma sabato 9 maggio alle ore 18:00 presso il Teatro Fusco.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Presìdi del libro, celebra il giornalismo d’inchiesta e narrativo dedicato ai grandi temi sociali contemporanei.

Un premio dedicato al giornalismo civile

Il premio è intitolato allo scrittore e giornalista tarantino Alessandro Leogrande, figura centrale del giornalismo narrativo italiano, noto per le sue inchieste su caporalato, migrazioni e disuguaglianze sociali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, istituzioni e organizzatori hanno sottolineato il valore culturale e civile dell’iniziativa, che coinvolge lettori, scuole e circoli di lettura in tutta la Puglia.

I protagonisti e il percorso del premio

Il Premio, giunto alla decima edizione, è organizzato da Presìdi del libro con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Taranto e partner privati, oltre alla collaborazione della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Ogni anno vengono selezionati cinque titoli di giornalismo narrativo, letti e votati da circa cinquanta circoli di lettura e da numerosi istituti scolastici pugliesi, che partecipano anche a incontri con gli autori e a masterclass dedicate.

I temi al centro delle opere in gara

Le opere selezionate affrontano questioni centrali del dibattito contemporaneo: migrazioni, crisi internazionali, trasformazioni ambientali, diritto alla casa e criminalità organizzata.

Tra i titoli in concorso figurano testi di autori come Paola Caridi, Francesca Albanese, Stefano Liberti, Sarah Gainsforth e Stefano Baudino con Heiner Koenig.

Scuole e giovani al centro del progetto

Una parte fondamentale del premio è dedicata agli studenti delle scuole secondarie pugliesi, coinvolti attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale. Gli studenti partecipano alla lettura, al confronto con gli autori e alla produzione di elaborati giornalistici.

Il miglior lavoro scolastico verrà premiato insieme al vincitore scelto dai circoli di lettura durante la cerimonia finale.

Una chiusura affidata al giornalismo d’inchiesta

La serata sarà condotta dal giornalista Giorgio Zanchini, che dialogherà con gli autori finalisti prima dell’annuncio dei vincitori.

Il Premio Leogrande si conferma così un appuntamento centrale per la promozione del giornalismo narrativo e della riflessione critica su temi di forte impatto sociale e civile.