Giornata Nazionale del Paesaggio: il panorama di Canosa visto dall’Arco Onorario

CANOSA DI PUGLIA - In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, sabato 16 maggio 2026 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia, in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia, organizza un’apertura straordinaria con visita guidata all’attico dell’Arco Onorario di Canosa, noto anche come Arco di Terenzio o di Traiano.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di ammirare da una prospettiva inedita il paesaggio urbano e storico della città, osservandolo da uno dei monumenti simbolo di Canosa, situato lungo il tracciato della storica Via Traiana.

Nel corso della mattinata la soprintendente Anita Guarnieri, insieme alle funzionarie arch. Viviana Baldassarre e dott.ssa Annalinda Iacoviello, illustrerà i lavori di restauro attualmente in corso sull’Arco, realizzati nell’ambito del progetto PNC al PNRR “Appia Viarum - tratto di Canosa di Puglia”.

A seguire, l’Amministrazione comunale presenterà gli interventi effettuati lungo l’asse del Tratturo Regio.

«Questo momento di condivisione è un invito a riflettere sul valore del nostro patrimonio culturale e paesaggistico e a riscoprire l’architettura, l’archeologia ed il paesaggio come espressioni vive della storia e delle aspirazioni delle comunità – sottolinea la soprintendente Anita Guarnieri –. È inoltre un’occasione immancabile per guardare e conoscere la città da un punto di vista privilegiato, da cui si riescono a traguardare pezzi di storia del passato e del presente del centro di Canosa di Puglia».

L’appuntamento è fissato alle ore 9 con gli studenti del Liceo Classico Fermi, mentre dalle ore 10 prenderanno il via le visite guidate aperte al pubblico.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0881-723341.