Allerta meteo in Puglia: piogge e temporali, allerta gialla per rischio idrogeologico

BARI - Dalle ore 06:00 del 13 maggio 2026 e per le successive 12 ore è prevista una fase di instabilità atmosferica sulla Puglia, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Secondo le previsioni, i fenomeni interesseranno in modo più significativo la Puglia centrale, dove sono attesi quantitativi di pioggia da deboli a localmente moderati. Sul resto del territorio regionale le precipitazioni saranno più isolate, ma potranno comunque assumere carattere temporalesco, con accumuli generalmente deboli.

In considerazione del quadro meteorologico, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su diverse aree della regione, in particolare Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e Bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree soggette a criticità idrauliche e in prossimità di corsi d’acqua e sottopassi, dove anche precipitazioni di intensità moderata possono determinare disagi.

Il peggioramento rientra in una tipica fase perturbata primaverile, caratterizzata da instabilità diffusa e rapidi cambiamenti delle condizioni meteorologiche.