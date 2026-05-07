Giovinazzo, assalto con esplosivo a un bancomat nella notte: danni alla filiale bancaria

GIOVINAZZO - Nuovo assalto a uno sportello automatico nella notte a Giovinazzo, dove alcuni malviventi hanno preso di mira la filiale della Banca del Mezzogiorno utilizzando dell’esplosivo.

L’attacco è avvenuto nelle ore notturne e ha provocato una violenta deflagrazione che ha svegliato numerosi residenti della zona, allarmati dal forte boato. L’esplosione ha causato ingenti danni sia al bancomat sia agli uffici della filiale bancaria.

Al momento non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico prima di fuggire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e identificare gli autori.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e raccogliendo eventuali testimonianze utili. Non si esclude che la banda possa aver agito con modalità simili ad altri colpi messi a segno nelle ultime settimane in Puglia.