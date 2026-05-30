Giugno alle Vecchie Segherie: tra storie, incontri e la magia di “Stregherie”

BISCEGLIE - L’estate alle Vecchie Segherie Mastrototaro si apre con un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano attualità, letteratura e riflessione civile. Il mese di giugno 2026 si annuncia come un percorso culturale diffuso, capace di portare a Bisceglie alcuni tra i protagonisti più significativi della narrativa e del dibattito pubblico contemporaneo, con un momento centrale attesissimo: la rassegna “Stregherie”.

Un mese tra narrativa, impegno civile e grandi nomi della cultura

Il programma si apre giovedì 4 giugno alle 19:30 con Michele Emiliano, che presenterà il suo romanzo “L’alba di San Nicola” (Solferino) in dialogo con l’avvocata Cecè D’Addato. Il libro, un legal thriller ambientato nell’Italia di inizio Novecento, affronta temi come giustizia sociale, ruolo delle donne e dinamiche del potere.

Lunedì 8 giugno alle 19:00 spazio invece al gruppo di lettura “Trucioli”, coordinato da Ilenia Caito, che si confronterà sui titoli finalisti del Premio Strega 2026, in un appuntamento che anticipa uno dei momenti più attesi del mese.

Sabato 13 giugno alle 19:30 sarà la volta di Mario Avagliano con “Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla costituente” (Einaudi), una riflessione sulla conquista del diritto di voto femminile, tra storia, memoria e cittadinanza attiva. L’incontro è organizzato in collaborazione con ANPI Bisceglie, Commissione Pari Opportunità e Associazione Avvocati Biscegliesi.

Stregherie: il cuore del programma culturale

Dal 15 al 18 giugno torna la rassegna “Stregherie”, tra gli appuntamenti più attesi del panorama culturale locale, che quest’anno si svolgerà nella suggestiva cornice della Scalinata dei Lettori, con apertura alle 20:30 e inizio incontri alle 21:00.

Il ciclo si apre lunedì 15 giugno con Concita De Gregorio e il suo “La cura” (Einaudi), in dialogo con la cantautrice Erica Mou, in una riflessione sul senso dell’abitare il presente e della cura come esperienza esistenziale.

Martedì 16 giugno sarà la volta di Walter Veltroni con “Il bar di Cinecittà” (HarperCollins), insieme ad Antonio Decaro e Anna Puricella, in un racconto che attraversa cinema, politica e storia italiana.

Mercoledì 17 giugno protagonista sarà Niccolò Ammaniti con “Il custode” (Einaudi), in dialogo con Antonella Lattanzi, in una narrazione che esplora le fragilità e le contraddizioni dell’adolescenza e del mondo adulto.

Il gran finale, giovedì 18 giugno, sarà dedicato ai finalisti del Premio Strega 2026, in una delle tappe pugliesi dello Strega Tour. A dialogare con la cinquina finalista sarà Alessandra Tedesco, con le letture di Giuseppe Tantillo, attore noto anche per la serie “Mare fuori”.

Tra poesia, filosofia e chiusura di mese

Il programma prosegue mercoledì 24 giugno alle 19:30 con Maurizio Evangelista e “Manuale per mangiare da soli” (Arcipelago Itaca), in dialogo con Vittorino Curci, per una serata dedicata alla poesia e all’introspezione.

Chiusura lunedì 29 giugno con Maurizio Viroli e il suo “Machiavelli repubblicano” (Laterza), in un incontro moderato da Adriano Cozzoli, che riporta al centro il pensiero politico e la riflessione sulle radici della modernità occidentale.

Un laboratorio culturale aperto alla città

Il mese di giugno alle Vecchie Segherie Mastrototaro si conferma così come un vero laboratorio culturale aperto, dove libri, autori e pubblico si incontrano in un dialogo continuo. Un percorso che unisce grandi nomi della scena letteraria italiana e temi di forte attualità, trasformando Bisceglie in un punto di riferimento per la cultura del Sud Italia.