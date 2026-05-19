Gli stadi italiani sono ancora indietro rispetto al resto d’Europa



Un patrimonio che invecchia male



La metà degli stadi italiani di Serie A ha più di cinquant’anni. Lo stadio Olimpico di Roma risale al 1937, il Meazza di Milano al 1926. Questi impianti sono stati ristrutturati più volte nel corso dei decenni, ma i lavori cosmetici non sostituiscono una riprogettazione strutturale profonda.



In Germania, dopo i Mondiali del 2006, quasi ogni grande club ha rinnovato o costruito il proprio stadio. L’Allianz Arena, la Signal Iduna Park, il Volksparkstadion di Amburgo: strutture moderne, con sedute numerose, acustica curata e spazi commerciali integrati. Il risultato è visibile nei bilanci. La Bundesliga genera ricavi da stadio tra i più alti d’Europa.



La Premier League, già forte di impianti rinnovati negli anni Novanta dopo il rapporto Taylor, ha ulteriormente alzato il livello con il nuovo Tottenham Hotspur Stadium aperto nel 2019 e il Chelsea che avanza con il progetto per Stamford Bridge. Capacità elevate, esperienze di alto livello, vendita di hospitality a prezzi che in Italia sono ancora un miraggio.



Proprietà pubblica, investimenti privati bloccati



Il nodo centrale del problema italiano è semplice: la maggior parte degli stadi è di proprietà comunale. I club pagano affitti, spesso simbolici, ma non possono investire liberamente sulle strutture. Non essendo proprietari, non hanno incentivi economici a farlo, né la certezza che eventuali miglioramenti rimangano a loro disposizione nel lungo periodo.



La Juventus ha risolto questa impasse costruendo l’Allianz Stadium nel 2011, primo stadio di proprietà di un club italiano in era moderna. Il risultato è stato immediato: la Juventus ha più che raddoppiato i ricavi da matchday in pochi anni. Nessun altro club ha poi replicato in modo definitivo questo modello, tra ostacoli burocratici, opposizioni locali e complessità urbanistica.



L’Inter e il Milan hanno discusso per anni la costruzione di un nuovo stadio a Milano, ma il progetto ha subito rallentamenti continui. Fiorentina e Roma si trovano in situazioni simili. Il paradosso è che i club italiani hanno le risorse per investire, ma il sistema non li mette in condizione di farlo in tempi ragionevoli.



L’esperienza del tifoso, un punto dolente



Chi frequenta gli stadi italiani conosce bene certe situazioni: bagni insufficienti, sedute scomode, visibilità ridotta da pilastri, ristoro scarso, difficoltà nei trasporti. Non si tratta di lamentele di lusso; sono carenze che scoraggiano le famiglie e i tifosi occasionali, quelli che in Inghilterra o in Germania riempiono gli stadi ogni settimana.



Le presenze medie in Serie A nell’ultima stagione si aggiravano intorno alle 25.000 unità per partita, contro le oltre 40.000 della Premier League.



Chi non va allo stadio cerca altre forme di intrattenimento sportivo. Il pubblico italiano è sempre più abituato a seguire il calcio online, a fruire di contenuti digitali, a cercare piattaforme che offrano qualcosa di più dello streaming passivo. Questo spostamento verso il digitale si nota anche in settori contigui: l’utente che un tempo pianificava una serata allo stadio oggi esplora offerte su un



Il confronto europeo, numeri che pesano



Il Camp Nou, dopo la ristrutturazione, tornerà a essere lo stadio più grande d’Europa con oltre 105.000 posti. Il nuovo Bernabeu combina architettura e tecnologia con un tetto retraibile e un sistema di concerti integrato. In Inghilterra, il Tottenham Hotspur Stadium ha una capacità di 62.850 posti e genera ricavi da hospitality che nessuno stadio italiano può avvicinare.



In Italia, solo tre stadi superano i 60.000 posti: l’Olimpico di Roma, il Meazza e il Diego Armando Maradona di Napoli. Tutti e tre presentano problemi strutturali noti, e nessuno dei tre è di proprietà del club che ci gioca. Il Maradona, in particolare, ha vissuto anni di incuria che hanno reso necessari interventi urgenti in vista delle Olimpiadi del 2026.



La distanza in termini di ricavi da stadio è pesante. Secondo stime di settore, i top club italiani raccolgono tra i 50 e gli 80 milioni di euro l’anno dagli impianti. I grandi club inglesi superano spesso i 100 milioni, con il Tottenham che ha sfiorato i 120 milioni nella stagione 2022/23. Questa differenza si traduce direttamente in meno risorse per il mercato.



Qualche segnale positivo



Non mancano, però, indicazioni che qualcosa stia cambiando. La Fiorentina ha annunciato la costruzione di un nuovo stadio nell’area del Franchi, dopo anni di stallo. Il Bologna, fresco vincitore di un posto in Champions League, sta valutando soluzioni per il Dall’Ara.



La legge sugli stadi approvata nel 2024 dovrebbe semplificare le procedure di approvazione urbanistica per i nuovi impianti. Se applicata con coerenza, potrebbe finalmente sbloccare progetti fermi da anni. Ma la fiducia, tra i club italiani, si conquista con i risultati concreti, non con le promesse legislative.



Il ritardo dell’Italia in materia di infrastrutture sportive non è una fatalità. È il prodotto di decenni di scelte mancate, di burocrazia lenta e di un sistema di proprietà che non incentiva l’investimento privato. Recuperare terreno richiede volontà politica, ma soprattutto una discontinuità reale rispetto al passato. Le presenze medie in Serie A nell’ultima stagione si aggiravano intorno alle 25.000 unità per partita, contro le oltre 40.000 della Premier League. Secondo i dati pubblicati da La Gazzetta dello Sport , molti impianti italiani non raggiungono il 70% della capienza, un dato che riflette tanto i problemi strutturali quanto il costo crescente dei biglietti in strutture che non giustificano la spesa.Chi non va allo stadio cerca altre forme di intrattenimento sportivo. Il pubblico italiano è sempre più abituato a seguire il calcio online, a fruire di contenuti digitali, a cercare piattaforme che offrano qualcosa di più dello streaming passivo. Questo spostamento verso il digitale si nota anche in settori contigui: l’utente che un tempo pianificava una serata allo stadio oggi esplora offerte su un sito sui migliori bonus , si iscrive a una piattaforma di intrattenimento online, o segue la partita su un servizio in abbonamento. L’infrastruttura fisica degli stadi, quando delude, spinge il consumatore verso alternative digitali.Il Camp Nou, dopo la ristrutturazione, tornerà a essere lo stadio più grande d’Europa con oltre 105.000 posti. Il nuovo Bernabeu combina architettura e tecnologia con un tetto retraibile e un sistema di concerti integrato. In Inghilterra, il Tottenham Hotspur Stadium ha una capacità di 62.850 posti e genera ricavi da hospitality che nessuno stadio italiano può avvicinare.In Italia, solo tre stadi superano i 60.000 posti: l’Olimpico di Roma, il Meazza e il Diego Armando Maradona di Napoli. Tutti e tre presentano problemi strutturali noti, e nessuno dei tre è di proprietà del club che ci gioca. Il Maradona, in particolare, ha vissuto anni di incuria che hanno reso necessari interventi urgenti in vista delle Olimpiadi del 2026.La distanza in termini di ricavi da stadio è pesante. Secondo stime di settore, i top club italiani raccolgono tra i 50 e gli 80 milioni di euro l’anno dagli impianti. I grandi club inglesi superano spesso i 100 milioni, con il Tottenham che ha sfiorato i 120 milioni nella stagione 2022/23. Questa differenza si traduce direttamente in meno risorse per il mercato.Non mancano, però, indicazioni che qualcosa stia cambiando. La Fiorentina ha annunciato la costruzione di un nuovo stadio nell’area del Franchi, dopo anni di stallo. Il Bologna, fresco vincitore di un posto in Champions League, sta valutando soluzioni per il Dall’Ara. Il Giornale di Puglia segue con attenzione lo sviluppo dello sport pugliese , inclusi i dibattiti sull’ammodernamento degli impianti sportivi regionali, un tema che non riguarda solo le grandi città.La legge sugli stadi approvata nel 2024 dovrebbe semplificare le procedure di approvazione urbanistica per i nuovi impianti. Se applicata con coerenza, potrebbe finalmente sbloccare progetti fermi da anni. Ma la fiducia, tra i club italiani, si conquista con i risultati concreti, non con le promesse legislative.Il ritardo dell’Italia in materia di infrastrutture sportive non è una fatalità. È il prodotto di decenni di scelte mancate, di burocrazia lenta e di un sistema di proprietà che non incentiva l’investimento privato. Recuperare terreno richiede volontà politica, ma soprattutto una discontinuità reale rispetto al passato.

L’Italia produce talento calcistico in abbondanza. Eppure, chi entra in uno stadio di Serie A fatica a non notare il contrasto stridente con quello che si vede in Premier League o Bundesliga. Strutture vecchie, comfort minimi, sicurezza spesso precaria. Il problema non riguarda solo l’estetica; tocca direttamente la competitività del calcio italiano a livello europeo.