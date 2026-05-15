Grande successo per il Job Day di Ostuni 'Vieni a lavorare in Puglia'



Un’intera giornata di colloqui in cui le aziende hanno incontrato i talenti del territorio





OSTUNI (BR) - Oltre 160 i colloqui di lavoro svolti ieri presso la biblioteca comunale di Ostuni "Francesco Trinchera Senior" nel corso dello Job Day "Vieni a lavorare in Puglia", l’iniziativa organizzata da ARPAL PUGLIA – Centro per l’Impiego di Ostuni e dall’Amministrazione Comunale di Ostuni.





Una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro che ha visto la partecipazione di dieci rilevanti attività aziendali e una significativa affluenza di candidati interessati a mettersi in gioco, creando nuove opportunità professionali.





La manifestazione, svoltasi nella luminosa Città Bianca, ha rappresentato un’occasione unica per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, diventando un canale diretto tra istituzioni, aziende e cittadini.





L’iniziativa ha registrato una partecipazione particolarmente ampia da parte di giovani, persone in cerca di prima occupazione e lavoratori interessati a nuove esperienze professionali, confermando il ruolo centrale dei Centri per l’Impiego nel favorire l’incontro tra aziende e candidati e nel sostenere e diversificare il tessuto economico locale.





Le aziende partecipanti hanno rappresentato diversi comparti produttivi e professionali, offrendo possibilità di inserimento in numerosi ambiti lavorativi: dal settore turistico a quello grafico e creativo, dalla ristorazione ai servizi amministrativi, passando per il commercio e il settore sanitario. Un’ampia varietà di profili ricercati che ha consentito ai partecipanti di confrontarsi con realtà differenti e valutare concrete prospettive occupazionali.





Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti e dalle imprese presenti, che hanno sottolineato l’importanza di appuntamenti territoriali capaci di facilitare il recruiting, valorizzare le competenze dei candidati e creare nuove opportunità lavorative in Puglia.





Un nuovo traguardo raggiunto a favore dell’occupazione nel territorio, che conferma il ruolo attivo dei Centri per l’impiego di Arpal Puglia nel valorizzare i talenti e sostenere l’inserimento lavorativo nei vari comparti più attivi del territorio.