Grave incidente per Marios Oikonomou: l’ex difensore del Bari in terapia intensiva

HATZIKOSTAS - Sono critiche le condizioni di Marios Oikonomou, ex difensore greco di 33 anni con un passato anche in Italia, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Giannina.

Secondo quanto riportato, l’ex calciatore stava viaggiando in moto quando si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di 63 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario un immediato trasporto d’urgenza all’ospedale Hatzikostas.

Oikonomou è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.

Il difensore, ritiratosi dal calcio professionistico nel 2024 dopo l’esperienza con il Panathinaikos, aveva giocato in Italia con diverse squadre tra cui Bologna FC 1909, Cagliari Calcio, Sampdoria e Spezia Calcio (oltre all’esperienza a SSC Bari).