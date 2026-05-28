Vieste brinda all’estate: torna “La Vieste en Rose” tra vino, sapori e musica nel cuore del borgo antico

VIESTE - Vieste è pronta ad accendere ufficialmente l’estate con la settima edizione de “La Vieste en Rose”, l’evento dedicato ai vini rosati che lunedì 1° giugno trasformerà il centro storico della perla del Gargano in un grande percorso sensoriale tra degustazioni, musica e tradizioni gastronomiche.

L’appuntamento, organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con Gambero Rosso e One Eventi, si conferma uno degli eventi enogastronomici più attesi della stagione pugliese, capace di richiamare produttori, operatori del settore, giornalisti e appassionati del vino provenienti da tutta Italia.

Conferenza inaugurale e masterclass sui rosati

La manifestazione si aprirà alle 17.30 nell’aula consiliare del Comune di Vieste con la presentazione ufficiale dell’evento.

Interverranno l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’assessore ai Grandi Eventi Tano Paglialonga e Giuseppe Carrus.

Subito dopo spazio alla masterclass B2B dedicata alle diverse espressioni del vino rosato, guidata da Carrus e riservata a operatori del settore, ristoratori, giornalisti e addetti ai lavori.

Sessanta cantine nel borgo antico

Dalle ore 20 il centro storico di Vieste si trasformerà in un itinerario del gusto con il Wine Tasting aperto al pubblico.

Saranno presenti circa sessanta cantine selezionate dalle guide “Vini d’Italia 2026” e “Bere Bene 2026”, con etichette provenienti dalla Puglia, dal resto d’Italia e anche dall’estero.

Tra i vicoli del borgo antico sarà possibile degustare rosati accompagnati dalle eccellenze gastronomiche del territorio: focaccia pugliese, orecchiette street food, paposcia, pancotto, cartellate salate, salumi e formaggi del Gargano, oltre a ostriche e tartare di tonno.

Musica diffusa e gran finale sul mare

Ad accompagnare la serata sarà un ricco programma musicale diffuso nel centro storico.

Tra gli artisti protagonisti ci saranno Dino Basile e Otto-Karl Wagner con atmosfere jazz tra sax e pianoforte, il Gracenoteduo con sonorità bossa nova e lounge, Sofia Della Bella con un live unplugged tra RnB e pop, i Cascemir con energia pop-rock e Francesco Roccia con un revival ska dei grandi classici italiani.

Il gran finale si terrà a Marina Piccola con lo show di Giova VJ, che farà rivivere i successi degli anni ’70, ’80 e ’90 attraverso musica e videoclip originali proiettati sul mare.

Biglietti e informazioni

I ticket sono acquistabili sul sito ufficiale:

La Vieste en Rose

Chi acquista online potrà ritirare il kit degustazione prima dell’evento presso il Punto IAT di Piazza Kennedy, evitando code agli ingressi del centro storico.

L’accesso all’area dell’evento sarà libero, mentre le degustazioni saranno consentite esclusivamente ai maggiorenni.